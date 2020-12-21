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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Elazığ’da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı

Elazığ’da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı

Drone kamera ;

Kamera Aktüel 

-- Siste kaybolan şehirden genel detay
--Türk bayrağı ve sisten detay
--Sisle birlikte görünmez olan kent merkezinden aktüel görüntü
--Yoğun siste tarihi yapılardan detay
--Sürücülerden detay

( ELAZIĞ - DRONE) ELAZIĞ

- Elazığ'da sis etkili olurken, kent merkezi bulutlar altında kaldı. Elazığ'da kent genelinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Güney Çevre yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis ulaşımı etkilemedi.Sis bulutları altında kalan kentte oluşan manzara ise drone ile görüntülendi. Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı. (RY-HİV-
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