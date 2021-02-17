Elazığ’da kar yağışı başladı, tarihi mahalle beyaza büründü

--vatandaşların karda yürümesi ve fotoğraf çekinmesi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başlarken, tarihi Harput Mahallesi kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyardığı kar yağışı Elazığ’sa sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.

Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar, yüksek kesimlerde yoğun olarak etkisini göstermeye başladı.

Bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.Bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kar yağışı altında tarihi mahalleye çıkarak fotoğraf çekti. Kar yağışının güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Kaya Oflaz, “Malumunuz uzun süredir memleketimiz kuraklık geçirmekte. Hepimizin bu kara, yağmura ihtiyacı var. Çünkü ürünlerimiz yetişecek, hayvanlarımız ve bitkilerimiz var. Bizler camilerimizde yağmur duaları ettik. İnşallah, rahmet olur mağfiret olur ve hayırlısıyla memleketimizin barajları dolar, sularımız artar” dedi.

Bu yıl fazla bir kar yağışı olmadığını anımsatan Murat Babat ise "Biz de karın yağmasını istiyorduk çünkü her yer kurak olmuştu. Karın yağması hem tarım için hem de güzelliği için gerekli bir şey. Beyza gelinlik de Harput’a çok yakışıyor. Umarım kar daha da yağar” diye konuştu.

Öteyandan meteorolojide Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya için kar yağışı uyarısını yeniledi. (RY-



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