Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Elazığ’da kar yağışı başladı, tarihi mahalle beyaza büründü

Elazığ’da kar yağışı başladı, tarihi mahalle beyaza büründü

-kar yağışından detay

Tarım Meteoroloji Yağan Kar Yağışı Hayvan 

--vatandaşların karda yürümesi ve fotoğraf çekinmesi
--röpler
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da etkili olmaya başlarken, tarihi Harput Mahallesi kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyardığı kar yağışı Elazığ’sa sabah saatlerinde etkili olmaya başladı.
Şehir merkezinde kısa süreli yağan kar, yüksek kesimlerde yoğun olarak etkisini göstermeye başladı.
Bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'de yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.Bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kar yağışı altında tarihi mahalleye çıkarak fotoğraf çekti. Kar yağışının güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Kaya Oflaz, “Malumunuz uzun süredir memleketimiz kuraklık geçirmekte. Hepimizin bu kara, yağmura ihtiyacı var. Çünkü ürünlerimiz yetişecek, hayvanlarımız ve bitkilerimiz var. Bizler camilerimizde yağmur duaları ettik. İnşallah, rahmet olur mağfiret olur ve hayırlısıyla memleketimizin barajları dolar, sularımız artar” dedi.
Bu yıl fazla bir kar yağışı olmadığını anımsatan Murat Babat ise "Biz de karın yağmasını istiyorduk çünkü her yer kurak olmuştu. Karın yağması hem tarım için hem de güzelliği için gerekli bir şey. Beyza gelinlik de Harput’a çok yakışıyor. Umarım kar daha da yağar” diye konuştu.
Öteyandan meteorolojide Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Malatya için kar yağışı uyarısını yeniledi. (RY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı