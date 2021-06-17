EL MAĞTAS (AA) - Filistinli kadın 24 yıldır göremediği ailesiyle Ürdün Nehri'nin karşı kıyılarında hasret giderdi (1)
: - Filistin li Sena Muhammed'in ailesini görmek için Şeria Nehri'nin Ürdün yakasına gelişi - Filistin li Sena Muhammed ile röportaj - Filistin li Sena Muhammed'in 24 yıldır görmediği ailesini Şeria Nehri'nin Ürdün yakasında uzaktan görerek hasret gidermesiEL MAĞTAS (AA) - KAYS EBU SEMRA - İsrail'in kimlik kartı vermemesi nedeniyle yurt dışına çıkamayan Filistin li Sena Muhammed, Ürdün'de yaşayan ailesiyle 24 yıl sonra ilk kez Şeria (Ürdün) Nehri'nin karşı kıyılarında buluşarak sarılmadan sadece uzaktan el sallayarak özlem giderdi.İsrail'in kimlik kartı çıkarmasına ve aile birleşimi sağlamasına izin vermediği 50 bin Filistin liden sadece biri olan Sena, kimliği olmadığı için gelin geldiği Batı Şeria'dan ailesinin yaşadığı Ürdün'e gidemiyor.Aynı zamanda İsrail, Filistin kökenli Ürdünlülerin de işgal altındaki Filistin topraklarına ziyareti özel ve pahalı izinlere bağlıyor.
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