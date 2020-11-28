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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor

EDİRNE - Tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor

- Camiye zarar vermeye çalışan şüphelinin olay anı (fotoğraf) - Şahmelek Camisi'nden görüntüler - Caminin zarar gören kısımlarından görüntüler Edirne 'de tarihi camiye zarar vermeye çalışan zanlı aranıyor - Süpürge sopasıyla caminin bazı bölümlerine zarar vermeye çalışan kişi güvenlik kamerasınca görüntülendiEDİRNE (AA) - Edirne 'de, tarihi Şahmelek Camisi'nin bazı kısımlarına zarar vermeye çalışan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Şahmelek Camisi'ne gelen kasketli ve elinde sopalı süpürge olan kişi, caminin yağmur oluklarından birine zarar verdi ve bazı aydınlatmaları kırmaya çalıştı.Caminin tabelasını bulunduğu yerden söken şüpheli, tabelayı yere bıraktı ve bölgeden uzaklaştı.Sabah namazı için camiye gelen imam durumu fark edip polise bildirdi.Güvenlik kamerasınca kaydedilen kasketli, sakallı ve gözlüklü zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ara

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Irak 

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