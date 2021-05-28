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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
DÜZCE - İstanbul'un fethinin 568'inci yılı 'mehterli yürüyüş'le kutlandı

DÜZCE - İstanbul'un fethinin 568'inci yılı 'mehterli yürüyüş'le kutlandı

DÜZCE - İstanbul'un fethinin 568'inci yılı "mehterli yürüyüş"le kutlandı - Anıtpark meydanında mehter takımından detaylarİstanbul'un fethinin 568'inci yılı Düzce 'de "mehterli yürüyüş"le kutlandıDÜZCE (AA) - İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Düzce 'de mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.
"Fetih Ruhu Düzce 'de" etkinliği çerçevesinde ellerindeki Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'nda toplanan sivil toplam kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Düzce Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.Mehter takımının çeşitli marşları seslendirdiği ve vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Mehter Takımı 

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