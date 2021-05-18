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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Doğa harikası Hadim Yerköprü Şelalesi tam kısıtlama sonrası ziyaretçileri bekliyor

Doğa harikası Hadim Yerköprü Şelalesi tam kısıtlama sonrası ziyaretçileri bekliyor

Şelaleden drone görüntüleri

İsaf Piknik Alanları Şelale Çekim Ziyaretçiler 

-Şelaleden genel ve detay görüntüler

( KONYA - DRONE) KONYA

- Konya’nın Hadim ilçesinde doğal güzelliği ile ziyaretçilere doyumsuz manzaralar sunan Yerköprü Şelalesi tam kısıtlama döneminin ardından misafirleri bekliyor. Konya il merkezine yaklaşık 110, Hadim ilçesine ise 30 kilometre mesafede bulunan Yerköprü Şelalesi doğal güzelliği ile ziyaretçilerine doyumsuz bir manzara sunuyor. 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona eren tam kısıtlama döneminde Hadim Yerköprü Şelalesi de ziyarete kapandı. Derin vadisi, bitki örtüsü ve sularıyla görsel bir şölen oluşturan şelale, kısıtlamanın sonra ermesiyle misafirlerini bekliyor. Her mevsim muhteşem güzelliğiyle doğaseverlerin çekim merkezi haline gelen Hadim Yerköprü Şelalesi’nin daha fazla ziyaret edilmesi, doğal dokusunun ve çevresinin korunması amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi de çeşitli çalışmalar yaptı. Büyükşehir Belediyesinin şelale çevresine yaptığı tesis ve piknik alanları da kısıtlamada boş kaldı. Tesisler de vatandaşların bölgede güzel vakit geçirebilmesine imkan sağlıyor. (FÇ-FM-
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