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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan kaya sansarı görüldü

Diyarbakır’da nesli tükenme tehlikesi altında olan kaya sansarı görüldü

Kaya sansarından görüntü

Yumurta Akalan Omurga Hayvan Irak 

-Tarık Yavuz’dan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kaya sansarı görüldü.
Tavşanları telef eden hayvan, vatandaş tarafından yakalanıp doğaya bırakıldı. Çınar ilçesinde yaşayan Tarık Yavuz isimli vatandaş, 32 tane tavşanını bahçede telef edilmiş halde buldu. Telef olan tavşanlarının yanında uykuya dalmış kaya sansarını da bulan Yavuz, hayvanı yakalayarak doğaya bıraktı. Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, kaya sansarının fırsatçı bir hayvan olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Satar, ''Bulduğu her şeyi yiyebilir. Küçük memeliler, kuşlar ve yumurtalar en çok tercih ettikleridir. Bulduğu kuş yumurtalarının sarısını dışarı çıkarıp yerler. Kurbağaları ve çeşitli omurgasız hayvanlarla da beslenirler. Yaz aylarında ise sulu meyveler, böğürtlen gibi meyveleri ve balı yer. Yiyecek bol ise depo eder. Yiyeceğin kıt olduğu kış aylarında leş de yer. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasındadır'' dedi.
(RK-YRT
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