DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: 'Gençlerimiz için her imkanı seferber etmekten bir adım geri durmayacağız'
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz için her imkanı seferber etmekten bir adım geri durmayacağız" - Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi - Kasapoğlu'nun konuşmasıDİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hani'de Piraziz Parkı Açılış Töreni ve Uçurtma Festivali'ne katıldı. (1)
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