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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Pamukkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluk gözleniyor

DENİZLİ - Pamukkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluk gözleniyor

- Pamukkale travertenleri - Travertenlerde yürüyenler - Turistlerin fotoğraf çektirmesi - Melih Semiz'in konuşması - Ahmet Tekin'in konuşması - Rukiye Demirci'nin konuşması - Mustafa Çokiyi'nin konuşması - Travertenlerde yürüyenlerPamukkale'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi yoğunluk gözleniyorDENİZLİ (AA) - Denizli 'deki "beyaz cennet" Pamukkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde uzun aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde yoğunluk dikkati çekti.Kovid - 19 tedbirleri doğrultusunda 1 Haziran'da uygulamaya konulan kontrollü normalleşmeyle cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, Pamukkale'ye adeta akın etti.HES kodu sorgulamasının ardından ören yerine alınan ziyaretçiler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Özellikle yerli turistlerin yoğun olduğu gözlenen bölgeye gelenler, antik havuza girme imkanı da buldu.Manisa'dan ailesiyle gelen Melih Semiz, ilk kez gezme fırsatı bulduğu Pamukkale'nin harika bir yer olduğunu söyledi.

Ankara'dan gelen Ahmet Tekin, travertenlerin üzerinde yürürken kendisini bulutların üzerindeymiş gibi hissettiğini anlattı.Eskişehir'den Rukiye Demirci ise travertenlerin fotoğraflarda göründüğünden daha beyaz olduğunu kaydederek, "Gerçekten değişik bir yer. Etkileyici bir manzarası var. Cennetten bir köşe gibi. Burasının böyle olduğunu hiç tahmin etmemiştim." dedi.

Koronavirüs Cennet Yerli Turist Ziyaretçiler Trol 

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