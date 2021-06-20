Denizli’nin altın eleyicisi altın madeni çıkartmak isteyenlere yol gösteriyor

-Altından görüntü

-Topraktan görüntü

-Şenol Akkuş ile röportaj



( DENİZLİ -ÖZEL)- Eline toprağını alan ona koşuyor DENİZLİ



- Denizli’de 52 yaşındaki Şenol Akkuş, evinin altında farklı bölgelerden gelen toprak numunelerini eleyerek içindeki altın oranını belirliyor. Meraklılarına ve devletten ruhsat alıp altın madeni çıkartmak isteyenlere yol gösteriyor. Denizli’de emekli Şenol Akkuş, yıllardan bu yana evinin altında numune getirilen çeşitli toprak yapılarının içindeki altın oranını belirlemek için eleme yapıyor. Suyla elekten numune toprağı eleyip içindeki madenleri bulan Akkuş, mıknatıs yardımıyla elde ettiği mikron büyüklüğündeki maden parçacıklarının içinden demir parçacıklarını alıyor. Geri kalan madenler içinden büyüteç yardımıyla altın parçacıklarını tespit eden Akkuş, numune getirilen toprağın bulunduğu alandaki altın oranını da hesaplayabiliyor. Altın eleme işine merakla başladığını, hobi amaçlı yaptığı eleme işinden vaz geçemediğini belirten Akkuş, aylarca eleyip biriktirdiği altın tozlarını çeşitli yöntemlerle birleştirip iki, üç gram ağırlığında altın tamiratı yapan kuyumculara gönderdiğini söyledi.



Denizli’deki toprak yapısında altın oranının çok düşük olduğunu dikkat çeken Akkuş, “Gittiğim bölgelerde şüphelendiğim topraklardan numune alıyorum. Daha sonra aldığım numuneler ile dükkânımda altın tozunun olup olmadığına bakıyorum. Benim bu işi yaptığımı bilen arkadaşlar var. Bahçesinden, tarlasından ve ya dağlardan topladığı toprakları getirerek bakmamı istiyorlar. Hobi amacıyla severek yapıyorum. İsteyen arkadaşlarımın getirdiği topraklara bakarak, altının olmadığına bakıyorum. Altın oranı Denizli’de çok düşük. Mikro halde çıktığına değer mi değmez mi ayrı soru. Manisa, Uşak, Bergama taraflarında daha çok. Samsun’da 1 tonda 36 gram bulunduğu söyleniyor. Elazığ’da 1 tonda 80 ile 85 gram arasında bulunduğu söyleniyor. Türkiye’de altın var, bol miktarda çıkıyor. Altınları baya bir biriktiriyoruz. 2-3 gram olduğu zaman eritiyoruz. Daha sonra eriyerek birleşen altınları kuyumcu, ya da altın tamircilerine veriyoruz” dedi

