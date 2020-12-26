Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor

Çukurova'nın yolları portakal karnavalını aratmıyor

Yol kenarında hediyelik portakallar detay

Gesi Yasaklar 

-Portakal bahçelerinden detay
-Hediyelik portakal ve karayolu detayı
-Portakal bahçelerinde fotoğraf çektiren vatandaş detayı
-Narenciye detayları
-Portakal satan Mehmet Emin Yavuz İle röportaj
-Naciye Yavuz ile röportaj

( ADANA -ÖZEL)- Hediyelik portakallar yol kenarlarında yerini aldı ADANA

- Adana'nın Kozan ilçesinde bahçelerden taze taze toplanan ve bu yıl coğrafi işaret belgesi alarak markalaşan Kozan portakalı, hediyelik olarak Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Bağışıklığı güçlendirdiği ve kışın C vitamini deposu olan Kozan Portakalı bahçelerden taze taze toplanarak satışa hazırlanırken portakal bahçelerinin yeşil ve turuncu şölenine tanık olan müşteriler, bahçelerde hatıra pozu da çektirmeyi ihmal etmiyor. Adana Kozan yolunda bulunan ve bahçeden taze taze topladıklarını portakal,, mandalina, greyfurt, narenciye çeşitlerinin hediyelik olarak yoğun ilgi gördüğünü aktaran Mehmet Emin Yavuz, bu yıl Korona virüs ve yasaklar nedeni ile işlerin düşük ama Kozan’ın narenciye ürünlerine ilgilinin yoğun olduğunu kaydetti.
Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir gibi bir çok iline hediyelik olarak narenciye ürünlerinin yollandığını kaydeden Yavuz Kozan portakalının lezzeti ile tercih edildiğini kaydetti.
Naciye Yavuz, “ En kaliteli ve portakalla kozanda bulunuyor. Her yere gönderiyorlar. Kozan narenciyesini seviyorlar. Tüketim arttı ama” diye konuştu.
Yol kenarında durup hediyelik portakal ve narenciye alan vatandaşlar portakal bahçelerin de hatıra fotoğrafları çektirdiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement