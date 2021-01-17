Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar

Çocuklar zabıtalarla birlikte kardan adam yaptılar

Çocuklar detay

Kardan Adam Zabıta 

-Zabıta yardımcı olması detay
-Kardan adam detay
-Röp.

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde beklenen karın yağmasıyla birlikte çocuklar kısıtlama nedeniyle evlerinin bahçesinde kardan adam yaparak keyfini çıkardı. Zabıta ekipleri de çocuklara yardımcı oldu, ortaya renkli görüntüler çıktı.Kar yağışının etkisini gösterdiği Karlıova ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar karın keyfini evinin bahçesinde çıkardı. Sokakta arkadaşlarıyla kısıtlama nedeniyle oynamayan çocuklar, evlerinin bahçelerinde kardan adam yaptı. O sırada ana cadde ve sokaklardaki kar çalışmalarını denetleyen zabıta ekipleri, çocukları görünce durarak çocuklara kardan adam yapmakta yardımcı oldu. Çocuklarla birlikte kardan adam yapan zabıta ekipleri, “Çocuklar hava güzel, kardan adamı bitirin sonra da eve girin” diye de uyarıda bulunmayı ihmal etmedi.Evlerinin bahçelerinde kardan adam yapıp eğlendiklerini söyleyen Aylin Turhan, “Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çıkamadık ama evimizin bahçesinde kardan adam yapıp eğleniyoruz” dedi.
Kar denetlemeleri sırasında çocuklarla karşılaştıklarını söyleyen zabıta amiri Metin Bingöl, “Mahalle yollarını denetliyorduk, geçerken çocukların kardan adam yaptığını gördük ve durduk. Onlara yardım edelim dedik” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı