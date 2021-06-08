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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çırpınmaktan yorgun düşen kumruya elleriyle su içirdiler

Çırpınmaktan yorgun düşen kumruya elleriyle su içirdiler

İtfaiye ekiplerinin kumruyu kurtarma çalışmaları

-İtfaiye erlerinin kumruya elleriyle su içirmesi
-Kumrunun ıslatılması
-Kumrunun uçurulmaya çalışması

( OSMANİYE ) - OSMANİYE

- Osmaniye’de bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan penceredeki ipe takılan kumru itfaiye ekipleri tarafından kurtuldu. Asılı kaldığı pencerede çırpınmaktan yorgun düşen kumruya itfaiye erleri elleriyle su içirdi. Edinilen bilgiye göre, Esenevler Mahallesi’nde bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkon penceresindeki ipe kumru takılı. Kumrunu çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar ilk olarak dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde kimse olmadığını onlayan vatandaşlar çareyi itfaiyeyi aramakta buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencerede ipe takılı olan kumruyu kurtardı. Herhangi bir yarası bulunmayan ancak çırpınmaktan yorgun düştüğü için kumrunun susadığı gören itfaiye erleri kumruya elleriyle su içerdi. Bir sonra kendine gelen kumru uçarak gözlerden kayboldu. (BBC-
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