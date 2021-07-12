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Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

Su sümbülleri tam çekim detay

Su Çekim 

-Su sümbülleri yakın detay
-Su sümbüllerinden detaylar

( HATAY -RÖPORTAJ)- İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor HATAY

- Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin yine su sümbülü istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.
Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor
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