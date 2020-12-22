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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Çankaya Belediyesi’nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması

- Çankaya Belediyesi’nden mevsim sonuna kadar asfalt çalışması

Asfalt çalışmalarından görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kayalı 


- Çankaya Belediyesi ekipleri 2020 çalış sezonu boyunca 124 mahallede asfalt çalışması sağladı. Çankaya Belediyesi tarafından mevsim şartları elverdiği sürece çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Çankaya sokaklarına kendi tesislerinde ürettiği asfaltı seren Çankaya Belediyesi, sezon boyunca yeni açılan imar yollarında da kaplama çalışmaları yapıyor. Yıl içerisinde 70 bin ton asfalt serme işlemi yapan ekipler, mevsim şartlarını dikkate alarak yıl sonuna dek çalışacak. Pandemi koşullarına rağmen çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Çankaya’da şartlar ne olursa olsun Çankayalılar için en iyi hizmeti üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (MC-
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