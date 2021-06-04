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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un abide gezisi - Bakan Selçuk'un şehitliklere karanfil bırakması ve dua etmesi - Kur'an - ı Kerim okunması - Bakan Selçuk'un Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'den çalışmalar hakkında bilgi alması - Kaşdemir'in Bakan Selçuk'a abidenin minyatürünü hediye etmesi - Çanakkale Şehitler AbidesiÇANAKKALE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.Bakan Selçuk, Çanakkale programı kapsamında Tasarım Beceri Atölyesi (TBA) Merkezi'nin açılışının ardından, merkeze bağlı Erenköy'deki Erenköy İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti, burada okul yönetiminden çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.Selçuk, daha sonra İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğine katıldı ve kentte görev yapan öğretmenlere sunum yaptı.Basına kapalı etkinlik sonrası Selçuk ve beraberindekiler, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti.Burada İl Başkanı Naim Makas ve Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek tarafından karşılanan Selçuk, ardından feribotla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geçti.Abide önünde hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, burada şehitliğe karanfil bırakıp dua etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bakan Selçuk'a çalışmalar hakkında bilgi vererek, abidenin minyatürünü hediye etti.

Şehitlikler Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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