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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliğine devam ediliyor

Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliğine devam ediliyor

denizin temizlenmesinden detay

Kordon Akkale 

-çevre ve şehircilik il müdürlüğü çalışanlarının temizleme işlemlerinden detay
-kordon boyundan genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında bugün de deniz temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı dün temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de çalışmalar sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce kordon boyu İskele Meydanı köşesinde şiddetli poyrazla birlikte biriken salyalar, su pompaları ile yüzeyden temizleniyor. (UYC
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