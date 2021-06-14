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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’nda 1 haftada 198 metreküp müsilaj toplandı

Çanakkale Boğazı’nda 1 haftada 198 metreküp müsilaj toplandı

Yat limanından temizlenen müsilajın drone ile havadan görüntü detayı

Bild Akkale Aktüel 

-Çanakkale boğazının havadan drone ile detayı
-Temizleme çalışmalarından aktüel genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE -DRONE)- Çanakkale Boğazı’nda müsilaj temizliği 7’nci gününde devam ediyor ÇANAKKALE

- Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj (deniz salyası) ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 7’nci gününde devam ediyor. Bu kapsamda, Çanakkale Boğazı’nda bir haftada 198 metreküp deniz salyası temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege’ye kadar ilerleyen müsilaja karşı 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı’nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgide dünkü müsilaj toplanma oranın 34, bir haftalık süreçte ise 198 metreküp olduğu bildirildi.

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