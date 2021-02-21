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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Buzlanma nedeni ile yokuşu çıkamayan araçların yardımına belediye ekipleri yetişti

Buzlanma nedeni ile yokuşu çıkamayan araçların yardımına belediye ekipleri yetişti

Caddelerin hortumla sulanması

Kar Yağışı 

-Kepçenin halatla tır çekmesi
-vatandaşların yardımcı olması

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yokuşu çıkamayan yük tırlarının yardımına ekipleri yetişti. Yoğun kar yağışı nedeniyle rampaları çıkamayan tırlar, belde içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun kuyrukları gören Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, personele kepçelerle tırların yardımına gitmeleri talimatını verdi. Tırları teker teker halat bağlayarak çeken ekiplere vatandaşlar da yardım etti. Tırların kurtarılmasının ardından ekipler, bölgeye tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Ülkenin farklı şehirlerinden yük taşıyan şoförler belediye ekiplerine teşekkür etti.
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