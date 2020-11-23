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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Dumandan etkilenen kedilere kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale ettiler

BURSA - Dumandan etkilenen kedilere kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale ettiler

- "Garson" ve "Benek" adlı kedilere yapılan müdahale görüntüsü - Kedilerin sağlık görevlilerinin yardımıyla otomobile taşınması - Kedilerin veteriner hekime götürülmesiDumandan etkilenen kedilere kalp masajı ve oksijen desteğiyle müdahale ettiler - Bursa 'da bir evde çıkan yangında mahsur kalarak dumandan etkilenen"Garson" ve "Benek" adlı kedileri kurtarmak için seferber olan itfaiye ve sağlık ekipleri, hayvanlara kalp masajı ve oksijen desteğiyle ilk müdahalede bulundu - Gözyaşlarıyla kedilerinin hayata döndürülmesini izleyen iki kardeş, daha sonra hayvanları kucaklarına alarak veteriner hekime götürdü BURSA (AA) - Bursa 'nın Yıldırım ilçesindeki yangında, bir evde mahsur kalarak dumandan etkilenen "Garson" ve "Benek" isimli kediler, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu hayata döndürüldü. 75. Yıl Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki H.E'ye ait dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alevlerin artması nedeniyle 4 kişilik aile "Garson" ve "Benek" isimli kedilerini alamadan dışarıya çıktı. Bölgeye itfaiyenin ulaşmasının ardından S.E. ve S.E. isimli kız kardeşler, kedilerinin evde mahsur kaldığını söyleyerek ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine daireye giren itfaiye erleri, baygın haldeki hayvanları kurtardı. Sokak üzerindeki çimlerin üzerine yatırılan kedilere 112 Acil Servis ekipleri kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, kalpleri yeniden atmaya başlayan hayvanlara uzun süre oksijen verdi. Bu sırada ekiplerin çalışmasını endişeyle izleyen iki kardeş gözyaşı döktü. Hayvanların hareketlenmeye başlaması üzerine Garson ve Benek'i kucaklarına alan kız kardeşler, bir vatandaşın otomobiliyle kedileri veteriner hekime götürdü. Söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Kalp Masajı Kız Kardeş Sağlık Ekipleri 

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