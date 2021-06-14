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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da sağanak yağış...Dereler taştı, alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü

Bursa'da sağanak yağış...Dereler taştı, alt geçitleri ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü

Taşan dere

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-dere suyu ile kapanan alt geçit görüntüsü
-Çöken asfalt yol
-yağmur suyu ile dolan caddeler
-göle dönen yollarda giden araçlar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da dün geceden bu yara devam eden sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü.Kestel ilçesindeki Mandras Deresi taşınca alt geçitleri su bastı araçlar alt geçidi su basınca yolda kaldı.Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından Bursa’da dün gece ve sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Merkez, Hemen hemen Bursa'nın genelinde görülen sağanak yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi.Kestel ilçesinde yağmur sebebiyle Mandras Deresi taştı. Taşan dere Ankara yolu üzerindeki alt geçide dolunca araçlar yolun karşı yönüne geçmek için kullandıkları alt geçide giremedi.Taşan dere sebebiyle Dudaklı ve Barakfakih Mahallelerinde de ekili tarım alanları sular altında kaldı. Kestel ilçe merkezinde de yollar adeta göle döndü. Taşan rögarlardan akan sular caddelerde birikince trafikte aksamalar yaşandı.Bazı bölgelerde şiddetli yağmur sebebiyle asfalt yollarda çökmeler yaşandı. Bölgede görev yapan trafik polisleri sürücüleri bozulan yollar hususunda uyardı. Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’nde yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı. Bazı ev ve dükkanlar sular altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağmurun cuma gününe kadar etkili olacağını bildirdi.
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