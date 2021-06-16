Bursa’da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı

-kuşun kurtarılması

-çiftçinin elinde detay

-salınması



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da bir çiftçi kanadı çalılara takılan kuşu kurtardı. Bursa’nın Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi’nde tarlasına giden bir çiftçi çalılara kanadından takılmış bir kuşu fark etti. Kuşun yanına giden çiftçi bir yandan da cep telefonu kamerasını açtı. Çalılara takılan kuşu kurtaran çiftçi daha sonra kuşu öperek doğaya geri saldı.

