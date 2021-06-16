Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa’da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı

Bursa’da bir çiftçi çalılara takılan kuşu kurtardı

çalılara takılan kuş

Kamera Cep Telefonu 

-kuşun kurtarılması
-çiftçinin elinde detay
-salınması

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir çiftçi kanadı çalılara takılan kuşu kurtardı. Bursa’nın Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi’nde tarlasına giden bir çiftçi çalılara kanadından takılmış bir kuşu fark etti. Kuşun yanına giden çiftçi bir yandan da cep telefonu kamerasını açtı. Çalılara takılan kuşu kurtaran çiftçi daha sonra kuşu öperek doğaya geri saldı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement