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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BURDUR - Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri harmandalı oynadı

BURDUR - Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri harmandalı oynadı

- Komando okulu öğrencilerinin harmandalı oynaması - Komando okulu öğrencileri - Öğrencilerin Mehter Marşı eşliğinde gösteri sunması - Gösteriyi izleyenlerin alkışlamasıEğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri harmandalı oynadıBURDUR (AA) - Burdur 'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri, antik kentin girişinde Türk bayraklarıyla harmandalı oynadı.Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret eden grup, gezi sonrası antik kentin girişinde komando marşıyla toplandı.Türk bayraklarıyla harmandalı oynayan öğrenciler, ardından Mehter Marşı eşliğinde eğitimlerinden küçük bir gösteri sundu.Çevredekilerin ilgiyle izlediği komandoların gösterisini bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Ziyarete, Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir de eşlik etti.

Harmandalı General Komando Öğrenciler Kışla 

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