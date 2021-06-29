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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bulduğu ceviz büklüğündeki kaplumbağa yavrusunu görevlilere teslim etti

Bulduğu ceviz büklüğündeki kaplumbağa yavrusunu görevlilere teslim etti

Ceviz büyüklüğündeki kaplumbağa yavrusu

A Haber Köpek Gökyüzü Altın Irak 

-Ali Demir ile röp
-Kaplumbağanın görevliye teslim edilmesi

( KARAMAN ) - KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir vatandaş yürüyüş yaparken bulduğu ceviz büyüklüğündeki kaplumbağa yavrusunu milli parklar görevlilerine teslim etti. Ermenek ilçesinde yaşayan ve galericilik işiyle uğraşan Ali Demir (43), sabah erken saatlerde köpekleri ile birlikte yürüyüşe çıktı. Demir, yürüyüş yaparken yolda ceviz büyüklüğündeki kaplumbağa yavrusunu fark etti. Daha sonra Demir, yavru kaplumbağanın araçların altında kalarak ezilmemesi için alarak iş yerine götürdü. Burada internetten kaplumbağalar hakkında araştırma yapan Demir, yavru kaplumbağaya su ve yiyecek verdikten sonra haber verdiği Ermenek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Ali Demir, "Köpeklerimle yürüyüş yaparken küçük bir kaplumbağa buldum. Daha sonra yaşadığını fark ettim. Sonrasında ofisimize getirdik, ona su içirdik. Su içirdikten sonra biraz kaplumbağa hakkında araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar neticesinde kaplumbağalar yumurtladıktan sonra orayı terk ediyorlarmış ve küçük yavrularında birçoğu hayatta kalamıyormuş diye bilgi edindik. Bilgi edindikten sonrada tabi ki bu konuyla alakalı hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne başvurduk. Başvurduktan sonra da oradan bir yetkilinin gelip kaplumbağamızı alacağını ve daha sonrada doğaya bırakacağını öğrendik. Hadis açık ve net söylüyor ‘yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin’ diye. Biz de bu doğrultuda elimizden geleni yaptık gördüğünüz gibi hareket halinde birazdan bırakacağız" dedi.
(ZB-MD-AH-
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