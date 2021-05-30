Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor

Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor

Kümesten ve civcivleri kanatlarının altına alıp annelik yapan horozdan görüntüler

-Horozun sahibi Garip Üstün ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL)- Osmaniye'de kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı OSMANİYE

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı. Horoz, civcivlere hem annelik hem de babalık yapıyor.Kadirli ilçesinde bahçesinde beslediği tavukların kümesinde horozun civcivlere sahip çıktığını ve akşamları da tıpkı tavuk gibi horozun civcivleri kanatlarının altına alarak uyduğunu gören kümesin sahibi Garip Üstün, bu duruma şaşırdı. Birkaç gün kümesini izleyen Üstün, civcivleri çıkaran tavuğun civcivlerle ilgilenmediğini ve onlardan uzaklaştığını fark etti.Tavuğun civcivlere bakmamasından sonra kümesin horozunun civcivlere hem annelik hem babalık yaptığını belirten Üstün, "Geceleri tıpkı tavuklar gibi civcivleri kanatlarının altına alarak uyuyor. Onlara yem yediriyor. Biz de bu duruma şaşırdık. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement