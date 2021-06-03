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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bostancı Sahili’nden deniz salyası yoğunluğu su altından görüntülendi

Bostancı Sahili’nden deniz salyası yoğunluğu su altından görüntülendi

Drone görüntüsü

Çevre Kirliliği Kamera Deniz Canlıları 

-Röportaj
-Su altı görüntüsü
-Deniz salyası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bostancı Sahili'nde deniz dibini saran deniz salyası, su altı kamerasıyla böyle görüntülendi. Deniz yüzünü kaplayan müsilaj drone ile havadan da görüntülendi. Özellikle son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan deniz salyası yoğunluğu artarak devam ediyor. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu sürdüren deniz salyaları, yoğun koku ve çevre kirliliğine neden oldu. Marmara Denizi`nde sıklıkla görülen ve deniz salyası da olarak bilinen müsilaj, deniz canlılarını zarar verirken balıkçılarında ağlarına yapışarak zor anlar yaşatıyor.Vatandaşların tedirginlikle karşıladığı Bostancı Sahili’nden su altı kamerasıyla görüntülendi “İnsanlar artık deniz salyasını görmek istemiyor” Çevre esnaflarından Ali Aydın müşterilerin durumdan rahatsız olduğunu vurgulayarak, “İnsanlar önceden burada zevkle otururdu. Şu an ise deniz salyaları nedeniyle kimse buraya gelerek vakit geçirmek dahi istemiyor. Buralar çok kötü oldu. Temizlenmesi gerekiyor. Deniz resmen devir daim yapmıyor. Sadece müşteriler değil, balıkçılarda bu durumdan şikayetçi. Çünkü insanlar balık almaktan da çekiniyor” diye konuştu.
(AZ-
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