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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BOLU - Yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı

BOLU - Yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı

- İş makinesinin tel örgü ve çitleri yıkması Bolu 'da yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldıBOLU (AA) - Bolu 'da, Karamanlar Yaylası'nda bulunan 90 evin çevresine yapılan tel örgü ve çitler, iş makineleriyle yıkıldı. Bolu Valiliğince alınan kararın ardından yaylalarda çarpık yapılaşma ve izinsiz yapılara yönelik tespit çalışması başlatıldı. Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, valilik talimatıyla Karamanlar Yaylası'na gelerek bölgede inceleme yaptı.İnceleme sonucunda, yaklaşık 90 evin çevresindeki tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yıkım öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yaylada güvenlik önlemi aldı.Tespit edilen tel örgü ve çitler, daha sonra iş makinelerinin yardımıyla yıkıldı.Bazı vatandaşlar da kendi evlerinin etrafındaki ağaç çitlerini sökerek ekiplere yardımcı oldu.Tel örgü ve çit sökme işlemlerinin diğer yaylalarda da gerçekleştirileceği belirtildi.

Güvenlik Önlemi 

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