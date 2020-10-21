Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Bitkin bulunan Sakarmeke kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Bitkin bulunan Sakarmeke kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

kuşun kutuda su kenarına getirilmesi

Doğal Yaşam Alanı Irak 

-serbest bırakılması
-kuşun su üstünde uçup gitmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunarak yetkililere teslim edilen sakarmeke kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da Fırat Nehri kıyısında bitkin halde sakarmeke kuşu bulan vatandaşlar, Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden görevliler, kuşu alıp Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada tedavi edilen sakarmeke kuşu, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Türkiye’de halk arasında kara ördek olarak da adlandırılan ve sulak, bol sazlık alanlarda yaşayan sakarmeke kuşunun avlanması ise yasak. (Şİ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement