Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bingöl’de kar ve tipi, Karlıova'da okullar tatil edildi, Erzurum yolu büyük araçlara kapatıldı

Bingöl’de kar ve tipi, Karlıova'da okullar tatil edildi, Erzurum yolu büyük araçlara kapatıldı

- Bingöl Karlıova detay

Rehabilitasyon Engelli Personel Halk Eğitim Öğrenciler Kar Yağışı 

-- Karlıova'dan tipiden detay
-- Genel detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Karlıova ilçesinde yüz yüze eğitime 1 günlüğüne ara verildi, Erzurum karayolu da geçici olarak büyük araç trafiğine kapatıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bilgilendirmesinin ardından Bingöl’de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından il genelinde soğuk ve tipi etkisini gösterdi. Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da gece saatlerinde başlayan kar ilçeyi de tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı ile ile birlikte tipi ve soğuk hava etkisini gösterdi. İlçede olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl- Erzurum karayolu da büyük araç trafiğine kapatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Mevcut hava dununu koşullan nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kurslar, motorlu sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri resmi okullardaki Destekleme Yetiştirme Kursları, dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘Yüz Yüze Eğitime ‘ faaliyetlerine 12/03/2021 tarihinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır” denildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada da , “Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-15 km’leri arası yoğun kar ve tipi dolayısı ile saat 07.00 itibari ile büyük araç kamyon ve tır trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement