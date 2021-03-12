Bingöl’de kar ve tipi, Karlıova'da okullar tatil edildi, Erzurum yolu büyük araçlara kapatıldı

-- Karlıova'dan tipiden detay

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Karlıova ilçesinde yüz yüze eğitime 1 günlüğüne ara verildi, Erzurum karayolu da geçici olarak büyük araç trafiğine kapatıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin bilgilendirmesinin ardından Bingöl’de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından il genelinde soğuk ve tipi etkisini gösterdi. Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da gece saatlerinde başlayan kar ilçeyi de tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı ile ile birlikte tipi ve soğuk hava etkisini gösterdi. İlçede olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl- Erzurum karayolu da büyük araç trafiğine kapatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Mevcut hava dununu koşullan nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kurslar, motorlu sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri resmi okullardaki Destekleme Yetiştirme Kursları, dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘Yüz Yüze Eğitime ‘ faaliyetlerine 12/03/2021 tarihinde 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır” denildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada da , “Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-15 km’leri arası yoğun kar ve tipi dolayısı ile saat 07.00 itibari ile büyük araç kamyon ve tır trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.





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