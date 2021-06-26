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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Balık Gölü, çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor

Balık Gölü, çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri mest ediyor

Balık gölünün drone çekilmiş görüntüler

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( ARTVİN - DRONE - ÖZEL)- Havadan balığı andıran görüntüsü ile ilgi çekiyor ARTVİN

- Artvin'in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde bulunan ve havadan balığı andıran görüntüsü nedeniyle "Balık Gölü" ismi verilen göl çevresindeki çam ormanları ve muhteşem doğasıyla görenleri büyülüyor. "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl’ün yanı sıra Pınarlı köyünde bulunan doğa harikası Balık Gölü son dönemde ilgi çekiyor. Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili, enfes bir doğanın içerisinde yer alan 2 bin rakımda bulunan Balık Gölü, ziyaretçilerini ağırlarken, Balık Gölü’nü ziyaret eden Cafer Yılmaz, "Gerek doğası gerek manzarasıyla muhteşem bir yer. Burası dört mevsimi yaşayabileceğiniz doğa. Gölde canlı balıklar mevcut. Burası kışın daha bir farklı, yani kışı daha güzel. Suyun üstü buz tutar üzerine kar yağar muhteşem bir görüntü oluşur. Gerçekten gelinmesi görülmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı. (AG-ÖS-Y)
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