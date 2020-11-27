AYDIN - Öğrenciler Kovid-19 günlerini resim ve şiirle anlattı
- Öğretmen Yıldız Yenen Avcı'nın öğrencilere projeden söz etmesi - Öğretmen Yıldız Yenen Avcı'nın kitapları öğrencilere dağıtması - Öğretmen Yıldız Yenen Avcı ile röportaj - Öğrencilerden Buket Ökmen ile röportaj - Öğrencilerden Ceylin Açıkgöz'ün yazdığı şiiri okumasıÖğrenciler Kovid - 19 günlerini resim ve şiirle anlattı - Aydın 'da 51 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, salgına dikkati çekmek için bu süreçte evde geçirdiği günleri ve sağlık çalışanlarının yaşadıklarını şiir ve resimle dile getirdi - Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Yıldız Yenen Avcı da öğrencilerin çalışmalarını "tarihsel süreci kayıt altına almak" amacıyla kitapta bir araya getirdi - Öğretmen Avcı: - "Öğrencilerimize hayatın devam ettiğini, umutların hiç bitmemesi gerektiğini, böylesi zor günlerde bile gözlemlerimiz, hayal gücümüz ve yeteneklerimizle yararlı ve güzel işler yapılabileceğini göstermek istedim" - 5. sınıf öğrencisi Ceylin Açıkgöz: - "'Senin Yüzünden Korona' şiirini yazdım. Virüs hayatımızı çok değiştirdi. O olmasaydı belki de bu şiir ve kitap olmayacaktı. Keşke salgın hiç olmasaydı ve biz bunları yazıp çizmeseydik. Lütfen herkes kurallara uysun"AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) sürecinde kendilerinin ve sağlık çalışanlarının yaşadıklarını şiir ve resimle anlattı.Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Yıldız Yenen Avcı, Türkiye'de Kovid - 19'un görülmeye başlandığı ilk aylarda salgına dikkati çekmek amacıyla 6 ay önce öğrencilerinden bu konuda şiir yazmalarını ve resim yapmalarını istedi.Salgın döneminde yaşananları kaleme alan 51 öğrenci, bununla ilgili şiir yazdı ve resim yaptı. Kimi öğrenci "Evde kal" çağrısı kapsamında geçirdiği bir günü yazarken kimisi de hem virüsün resmini hem de bu süreci anlatan resimler çizdi.Bazı öğrenciler de sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları anlattı.Öğretmen Avcı ise öğrencilerin çalışmalarını "Korona Günlerinde Bizler Çocuktuk." adlı kitapta derledi.Avcı, AA muhabirine, kitaptan elde edilecek geliri Kovid - 19 tedavisinde kullanılmak üzere bağışlanacağını söyledi.
Çocukluğun her yetişkin için özel bir süreç olduğuna işaret eden Avcı, "Maalesef pandemi kuşağı çocukluğun bu özel süreci koronavirüsün gölgesinde geçirme zorunda kalıyor. Öğrencilerimize hayatın devam ettiğini umutların hiç bitmemesi gerektiğini böylesi zor zamanlarda bile bilgimizle, yeteneklerimize gözlemlerimizle güzel işleri yapabildiğini göstermek adına böyle bir çalışma başlattık." dedi. Şiir ve resimlerin hayatını kaybedenlere ve sağlık çalışanlarına ithaf edildiğini belirten Avcı, "sosyal mesafeden sosyal birlikteliğe gitmeyi" hedeflediklerini dile getirdi.Avcı, "Tarihsel süreci kayıt altına almak istedim. Öğrencilerimize hayatın devam ettiğini, umutların hiç bitmemesi gerektiğini, böylesi zor günlerde bile gözlemlerimiz, hayal gücümüz ve yeteneklerimizle yararlı ve güzel işler yapılabileceğini göstermek istedim." ifadesini kullandı. - "Keşke salgın hiç olmasaydı ve biz bunları yazıp çizmeseydik"6. sınıf öğrencisi Buket Ökmen ise kitap için resim çizip şiir yazdığını belirterek, maske ve mesafenin önemine dikkati çektiğini, kurallara uyulduğu takdirde salgının korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalıştığını anlattı.5. sınıf öğrencisi Ceylin Açıkgöz de "'Senin Yüzünden Korona' adlı şiir yazdım. Virüs hayatımızı çok değiştirdi. O olmasaydı belki de bu şiir ve kitap olmayacaktı. Keşke salgın hiç olmasaydı ve biz bunları yazıp çizmeseydik. Lütfen herkes kurallara uysun." diye konuştu. Açıkgöz'ün yazdığı şiirde şu mısralar yer aldı:"Gezip dolaşamıyoruz, özgürce oynayamıyoruz senin yüzünden koronaBu yılı bayramsız geçirdik senin yüzünden koronaİnsanlar ölüyor, nice ışıklar sönüyor, nefesimiz tükeniyor senin yüzünden koronaOkulumuz vardı eskiden sıram, öğretmenlerim ve arkadaşlarımÇok özlüyorum onları senin yüzünden korona"
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