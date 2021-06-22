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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AYDIN - İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Apollon Tapınağı'nda konser verdi

AYDIN - İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Apollon Tapınağı'nda konser verdi

- Konser alanı Apollon Tapınağı - Dans oyunları gösterisi - Verilen konser ve vatandaşlar - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşmasıİzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Apollon Tapınağı'nda konser verdiAYDIN (AA) - İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Aydın 'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı'nda "yaza merhaba" konseri verdi.Konseri, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, İl Kültür ve Turizm Müdürlü Umut Tuncer, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ile az sayıdaki davetli izledi.Şavk Eryürek şefliğindeki İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, halk oyunu gösterileri eşliğinde türküler seslendirdi. Türk halk müziği sanatçısı Mahmut Tuncer de konserde solist olarak yer aldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konserin sonunda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu adına şef Şavk Eryürek ile Mahmut Tuncer'e plaket verdi.

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