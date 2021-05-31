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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı

Aşırı yağış sele neden oldu, selin geliş anları kameralara yansıdı

-Selin gelişi

Tarım Sağanak Yağmur Kamera Cep Telefonu Tarım Arazisi 

--Dolu, yağışı
--Zarar gören tarım arazisi detay

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan yağmur sele neden oldu, selin gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağmur sele neden oldu. İlçede bazı tarım alanları zarar gördü. Dolu yağışının da etkili olduğu ilçede selin gelişi çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde selle birlikte tarım arazilerini sulamada kullanılan boruların sürüklendiği görüldü.

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