Artvin’de gökkuşağının güzelliği eşsiz manzara sundu

- Artvin’de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi. Artvin’de sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kent sakinlerine muhteşem manzara sundu. Atatürk heykeli ile Çoruh Nehri vadisi arasında doğup batan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı (AG-
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