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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Artvin’de gökkuşağının güzelliği eşsiz manzara sundu

Artvin’de gökkuşağının güzelliği eşsiz manzara sundu

Atatürk heykelinde görünen gökkuşağı görüntüleri

( ARTVİN ) - ARTVİN

Sağanak Yağmur Gökkuşağı Irak 


- Artvin’de sağanak yağmurun ardından güneş açmasıyla oluşan gökkuşağı, Türkiye’nin en büyük Atatürk heykeliyle görüntülendi. Artvin’de sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı kent sakinlerine muhteşem manzara sundu. Atatürk heykeli ile Çoruh Nehri vadisi arasında doğup batan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağının renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüleri aratmadı (AG-
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