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Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile kapattı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile kapattı

Arsasından geçen yolun bir bölümünü tel örgü ile kapattı

Sokak detay

Elektrik Direği 

-Tel tel detay
-Telin içinde kalan yol detay
-Çevredeki inşaatlar detay
-Arabaların geçmesi
-detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, arsasından geçen yolun bir bölümüne tel örgü çekti. Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 141 Sokak üzerinde yaklaşık 700 metrekarelik parseli bulunan bir kişi, arazisinin başka kişilerce izinsiz şekilde kullanıldığını görünce, yeniden ölçümler yaptırdı. Arazisinin çevredeki inşaatlarca yol olarak kullanıldığını da gören kişi, tapulu arsasının etrafını demir kazık çakıp tel örgü ile çevirdi. Tel örgü ile çevrilen arsanın yaklaşık 2 metrelik bölümünde yolun içeride kaldığı görüldü.
141 Sokak içinden geçen asfalt yolun iki metre ortasına kadar gelen telli bölümünün içinde birde elektrik direği olduğu gözlemlendi. Arsa sahibinin sürücülerin gece çarpmaması ve dikkat çekmesi için tele kırmızı bir uyarıcı levha taktığı görüldü.
Çevredeki vatandaşlar ise alanın şahsın tapulu arsası olduğunu belirterek, yolun bu kişinin arsasına kaydığını ileri sürdü. Öte yandan, plan uyumsuzluğu sonucu şahsın arazisinden yol geçtiği ve bu durumun kısa süre içinde düzeltileceği öğrenildi.
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