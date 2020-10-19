Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi

Armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci kez meyve verdi

Çiçek açan armut ağacından görüntü

Cami İmamı Sonbahar 

-Vatandaşların çiçek açan armut ağacını incelemesi
-Bahçe sahibi Şerafettin Tanyeri’nin konuşması
-detaylar

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde armut ağacı ekim ayında çiçek açıp ikinci defa meyve verdi.Genellikle ilkbahar mevsiminde çiçek açıp yaz sonunda meyve veren armut ağacı, bu yıl ekim ayında ikinci defa çiçek açınca görenleri şaşırttı. Ahlat’ın Kulaksız Mahallesi’nde cami imamı Şerafettin Tanyeri’ne ait bahçede sonbahar mevsiminde çiçek açıp ikinci defa meyve veren armut ağacını gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten imam Şerafettin Tanyeri, “Şimdi ekimin sonu. Bizim memleketimizde bu mevsimde bu şekilde çiçek açması bana çok ilginç geldi. Ağacımız armut tutmuştu, o armutları toplarken birde baktım hem çiçek açmış hem de şu anda da başında görüyorsunuz daha çiçeğini dökmeden meyve vermiş. Bu benim çok ilgimi çekti. Ekimin sonunda bu memlekette ağacın çiçek açması, meyve vermesi benim çok ilgincime gitti. Tabi Cenab-ı Allah’ın kudreti. Cenab-ı Allah ‘kün feye kün’, ‘ol’ derse oluverir. İşte bu da Cenab-ı Allah’ın bize bir güzelliği” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Yaz ve Sonbahar Makyaj TrendleriYaz ve Sonbahar Makyaj Trendleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı