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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Apartman boşluğuna düşen yaralı martının imdadına itfaiye ekipleri koştu

Apartman boşluğuna düşen yaralı martının imdadına itfaiye ekipleri koştu

EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ

Irak 

-EKİPLERİN MARTIYI KURTARMASI

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesinde bir iş merkezinin boşluğuna düşen yaralı martı itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda kurtarıldı. Olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. Yaralı bir martı bir iş merkezinin boşluğuna düştü. Martının bağırış seslerini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine hemen verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri martıya ulaşmak için dakikalarca uğraştı. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri yaralı martıyı düştüğü yerden kurtardı. Ardından ekipler yaralı martıyı kutuya koyarak tedavisi yapılması için veterinere getirdi. Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya tekrar geri bırakılacak. (ECB-
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