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ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliği ve altyapı çalışmalarına ilişkin açıklama

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Manavgat'ta açılan halk plajı tesisinde incelemelerde bulunması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ekolojik Araştırma Derneği'ni ziyaret etmesi - Bakan Ersoy'un çalışmalar hakkında bilgi alması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Serik ilçesinde incelemelerde bulunması - Bakan Ersoy'un açıklamasıANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manavgat ve Serik'te yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Plaj 

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