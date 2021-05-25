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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti

Antalya'da termometreler 39'u gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti

Drone görüntüsü

Kamera Kız Çocuklar Irak 

-Sahil detay
-Yüzenler detay
-Varyant detay
-Aktüel kamera
-Ağaç altındaki insanlar
-Sohbet edenler
-Kahvaltı yapanlar
-Denize yüzenler
-Güneşlenenler
-Yoğunluk detay
-Abdullah Yaşar röp

( ANTALYA ) -- 3 günlük rüzgarın ardından başlayan sıcak hava Antalya'da etkisini gösterdi ANTALYA

- Antalya’da termometreler 39 dereceyi gösterince sahillerde yoğunluk oluştu. Turizm kenti Antalya’da 3 gündür etkili olan sert rüzgar yerini sıcak ve kuru havaya bıraktı. Kentin farklı noktalarındaki termometreler sıcak hava nedeniyle 39 dereceye kadar yükseldi. Sıcak havada etkilenenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları ağaç gölgelerinde kahvaltı yapıp, dinlenirken bazıları ise plaja inerek güneşlendi. Yakıcı güneşe rağmen vatandaşlar Akdeniz’in keyfini çıkardı. Geçen haftalarda kullanılmayan şemsiyelerin bugün ise açıldığı görüldü.
Denizin keyfini her zamanki gibi çocuklar aileleri ile çıkardı. Yakınları ile bellerinde simitle denize gelen kız çocukları da renkli görüntüler oluşturdu. Akdeniz’in turkuaz rengi ve yüzenler havadan drone ile de görüntülendi. İstanbul’dan ilesiyle tatile gelen Abdullah Yaşar, “ Çok güzel bir yer Antalya, deniz çok güzel. İlk gün sahil sakindi şimdi hareketli ve sıcak bir hava var. Öğlen aşırı bir sıcak var. Özellikle denizi çok sevdim. Ailemle eğlenceli bir gün geçiriyorum”diye konuştu.
(İA-
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