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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da doğa turizmi kapsamında ilk pelajik kuş gözlemi yapıldı

Antalya'da doğa turizmi kapsamında ilk pelajik kuş gözlemi yapıldı

-Denizden görüntü

Irak 

--Kuş görüntüleri
--İnsanlar detay
--Katılımcıların konuşmaları
--Kuş detayları

( ANTALYA )- Nadir olarak gözlemlenebilen Korsan Martı en önemli tür olarak kayıtlara geçti ANTALYA

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya il Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Side’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu birlikteliğinde deniz kuş türlerini gözlemlemek için Pelajik Kuş Gözlem etkinliği düzenlendi.
6. Bölge Müdürlüğü personeli ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik kapsamında saat 08.00’da Side Limanından tekne ile hareket edilerek deniz açıklarına ulaşıldı. Denizde gözlemlenebilen kuş türlerini tekne civarına çekmek amacıyla önceden hazırlanan balıklar aralıklı olarak denize bırakılarak kuşların tekne civarına gelmesi beklenildi. Gözlem etkinliğinde görülen türlerin başlıcaları Kaşıkgaga, Kılkuyruk, Bahri, Karabaş Martı, Kara Gagalı Sumru, Karabatak, Gümüş Martı, Akdeniz Martısı olurken nadir olarak gözlemlenebilen Korsan Martı en önemli tür olarak kayıtlara geçti.
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