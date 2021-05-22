ANTALYA - Bakan Ersoy: 'Turizm merkezlerimizde Kovid-19 vaka sayıları son derece düşük'
ANTALYA - Bakan Ersoy: "Turizm merkezlerimizde Kovid - 19 vaka sayıları son derece düşük" - "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması (İngilizce) - "Turizm merkezlerimizde Kovid - 19 vaka sayıları son derece düşük"ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (fotoğrafta), "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı kapsamında uluslararası misyon temsilcilerini ağırladı. (2)
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