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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Bakan Ersoy: 'Güvenli turizm sertifikasıyla 2020 yılında ziyaretçi sayımız 16 milyona ulaştı'

ANTALYA - Bakan Ersoy: 'Güvenli turizm sertifikasıyla 2020 yılında ziyaretçi sayımız 16 milyona ulaştı'

ANTALYA - Bakan Ersoy: "Güvenli turizm sertifikasıyla 2020 yılında ziyaretçi sayımız 16 milyona ulaştı" - "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı - Programa katılan yabancı misyon temsilcileri - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması(ingilizce) - "Güvenli turizm sertifikasıyla 2020 yılında ziyaretçi sayımız 16 milyona ulaştı"ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (fotoğrafta), "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı kapsamında uluslararası misyon temsilcilerini ağırladı.(1)

Misyon Lyon Uluslararası 

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