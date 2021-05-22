ANTALYA - Bakan Ersoy: 'Güvenli turizm sertifikasına sahip tesis sayımız geçen yıla göre yüzde 30 arttı'
ANTALYA - Bakan Ersoy: "Güvenli turizm sertifikasına sahip tesis sayımız geçen yıla göre yüzde 30 arttı" - "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması (İngilizce) - "Turizm İçin Güvenlik" temalı slayt gösterimi - Ersoy: - "Güvenli turizm sertifikasına sahip tesis sayımız geçen yıla göre daha fazla"ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı kapsamında uluslararası misyon temsilcilerini ağırladı.(3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım