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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi

ANTALYA - Alanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldi

- Mahmutlar Mahalle Muhtarlığı önünde toplanan yerleşik yabancılar - Yerleşik yabancıların sahilde temizlik yapması - Mahalle Muhtarı Ahmet Top'un konuşması - Katılımcılardan Aygül Konysbayeva'nın konuşmasıAlanya'da yerleşik yabancılar çevre temizliği için bir araya geldiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik yabancılar, düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yaptı.Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top öncülüğünde gerçekleştirilen "Temiz çevre, yeşil doğa için el ele" etkinliğine, çoğu Rus uyruklu, ilçede yerleşik yaklaşık 150 yabancı katıldı.
Yerleşik yabancılar, Mahmutlar sahilinde yaklaşık 2 saat temizlik yaptı.Muhtar Top, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliği 3 ayda bir gerçekleştirdiklerini belirten Top, "Yerleşik yabancı komşularımızla farkındalık oluşturmak için kumsal temizliği yaptık. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Hep beraber el ele vererek çevremizi ve yaşadığımız yerleri korumak istiyoruz." diye konuştu.
Katılımcılardan Aygül Konysbayeva ise Mahmutlar'ı, Alanya'yı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.Konysbayeva, "Burada oturuyoruz ve burası bizim evimiz. Evimiz temiz olsun diye buluşarak sosyal projeler yapıyoruz." dedi.

Sosyal Proje Çevre Temizliği Farkındalık Yeşil Doğa 

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