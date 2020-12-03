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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Kılıçdaroğlu, 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi

ANKARA - Kılıçdaroğlu, 'yaygın gelişimsel bozukluk' tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi

ANKARA - Kılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisine gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları incelemesi - Fotoğraf çektirilmesiKılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu) tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın sergisini gezdi.Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi fuayesinde gerçekeştirilen ve Arı'nın çektiği fotoğraflarla oluşturulan sergiyi gezdi.Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Bedirhan Nazif Arı ve ailesiyle de sohbet etti.Kendisinin de tarihi fotoğraflara ilgi duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, eski fotoğrafların tarihe ışık tuttuğunu, o günün özelliklerini yansıttığını vurguladı.

Fotoğraf Sergisi Uttu 

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