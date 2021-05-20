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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Erbaş: 'Kudüs ilelebet Filistin'in başkenti olarak kalacaktır inşallah'

ANKARA - Erbaş: 'Kudüs ilelebet Filistin'in başkenti olarak kalacaktır inşallah'

ANKARA - Erbaş: "Kudüs ilelebet Filistin'in başkenti olarak kalacaktır inşallah" - Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüde konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu.
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Allah Başkent 

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