ANKARA - Erbaş: 'Kudüs ilelebet Filistin'in başkenti olarak kalacaktır inşallah'
ANKARA - Erbaş: "Kudüs ilelebet Filistin'in başkenti olarak kalacaktır inşallah" - Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüde konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu. (4)
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