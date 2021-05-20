ANKARA - Erbaş: '(İsrail'in saldırıları) Zulüm ve işgalin ardında kirli ve sapkın bir din istismarı var'
ANKARA - Erbaş: "(İsrail'in saldırıları) Zulüm ve işgalin ardında kirli ve sapkın bir din istismarı var" - Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu. (2)
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