ANKARA - Erbaş: 'İşgalcilere sesleniyorum, masumların kan ve gözyaşında boğulacaksınız'
ANKARA - Erbaş: "İşgalcilere sesleniyorum, masumların kan ve gözyaşında boğulacaksınız" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu. (3)
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