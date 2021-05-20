ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır'
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kudüs'ü konuşmak insanlığın istikbalini konuşmaktır" - Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının düzenlendiği salona gelişi - Katılımcılardan görüntüler - Kuran - ı Kerim tilaveti - Toplantı için hazırlanan filmin sinevizyon gösterimi - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşmasıANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Filistin/Kudüs Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'nda konuştu. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım