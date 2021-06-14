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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar havuza döndü

Ankara'da yağmur yağışı sonrası yollar havuza döndü

- Yoldan ve yağıştan görüntüler

-- Su birikintisinden geçen araçlar

( ANKARA -EK) ANKARA

- Başkent'te şiddetini artıran yağmur yağışı sonrası yollarda su birikintisi oluştu. Havuza dönen yollar sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.Ankara'da son günlerde şiddetini artıran yağmur yağışı sonrası yollar sular altında kaldı. Yoğun yağmur yağışı sonrası Çankaya'nın Çayyolu semtindeki yollarda biriken su trafikte zor anlar yaşattı. Kaldırım boyunu aşan su seviyesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin de azalmasına neden olan yağmur yağışında araç sürücüleri kaza yapmamak için adeta ecel terleri döktü. (ALİ-
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